Bolu Mudurnu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu Mudurnu'da Başa Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, samanlıklara ve evlere sıçrarken, olayın büyümesiyle beraber bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangının Seferberlik Hali

Dumandan etkilenen bazı köylüler, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Yangına müdahale etmek amacıyla köy sakinleri, itfaiye depolarından %su taşıyarak destek verdi. Yangın, kepçelerle de kontrol altına alınmaya çalışıldı. Ne yazık ki, yangında 10 samanlık ve 2 ev tamamen, 1 ev ise kısmen yanarken, 1 inek telef oldu. Ayrıca yangında bir traktör ve tarım aracı da zarar gördü.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Mudurnu Kaymakam Vekili Talha Battal, yangın mahalline gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını duyduğunda hemen olay yerine ulaştığını belirtti.

Başkan Çevik, "Gece saatlerinde yangını haber alır almaz köye geldim. Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bu yangını kontrol altına aldık. Evlerde can kaybı yok, bu konuda şükrediyoruz," şeklinde ifade etti.

Yangın Zararları ve Yaşananlar

Yangın sırasında 2 katlı evi yanan Seyfettin Aldemir, "Uyuyordum, hanım uyandırdı. Yaklaşık 100 küçükbaş hayvanı kurtardık, ama 1 büyükbaş hayvanımız maalesef yangında telef oldu," dedi. Yangını fark eden Necmiye Aldemir ise "Zamanında müdahale edemesek daha büyük zararlara uğrayabilirdik. Çok şükür, can kaybı yok," diye konuştu.

Şu an itibarıyla itfaiye ve orman bölge ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 samanlık ve 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yandı, 1 inek telef oldu. Ayrıca traktör, römork, pat pat diye tabir edilen tarım aracı da yandı. İtfaiye ve orman bölge ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 samanlık ve 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yandı, 1 inek telef oldu. Ayrıca traktör, römork, pat pat diye tabir edilen tarım aracı da yandı. İtfaiye ve orman bölge ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.