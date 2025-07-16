DOLAR
40,25 -0,06%
EURO
46,79 -0,16%
ALTIN
4.324,3 -0,49%
BITCOIN
4.797.559,4 -2,27%

Bolu Mudurnu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mudurnu'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadı, yangın sonrası maddi hasar büyük.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 08:25
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 08:42
Bolu Mudurnu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu Mudurnu'da Başa Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, samanlıklara ve evlere sıçrarken, olayın büyümesiyle beraber bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangının Seferberlik Hali

Dumandan etkilenen bazı köylüler, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Yangına müdahale etmek amacıyla köy sakinleri, itfaiye depolarından %su taşıyarak destek verdi. Yangın, kepçelerle de kontrol altına alınmaya çalışıldı. Ne yazık ki, yangında 10 samanlık ve 2 ev tamamen, 1 ev ise kısmen yanarken, 1 inek telef oldu. Ayrıca yangında bir traktör ve tarım aracı da zarar gördü.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Mudurnu Kaymakam Vekili Talha Battal, yangın mahalline gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını duyduğunda hemen olay yerine ulaştığını belirtti.

Başkan Çevik, "Gece saatlerinde yangını haber alır almaz köye geldim. Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bu yangını kontrol altına aldık. Evlerde can kaybı yok, bu konuda şükrediyoruz," şeklinde ifade etti.

Yangın Zararları ve Yaşananlar

Yangın sırasında 2 katlı evi yanan Seyfettin Aldemir, "Uyuyordum, hanım uyandırdı. Yaklaşık 100 küçükbaş hayvanı kurtardık, ama 1 büyükbaş hayvanımız maalesef yangında telef oldu," dedi. Yangını fark eden Necmiye Aldemir ise "Zamanında müdahale edemesek daha büyük zararlara uğrayabilirdik. Çok şükür, can kaybı yok," diye konuştu.

Şu an itibarıyla itfaiye ve orman bölge ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 samanlık ve 2 ev...

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 samanlık ve 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yandı, 1 inek telef oldu. Ayrıca traktör, römork, pat pat diye tabir edilen tarım aracı da yandı. İtfaiye ve orman bölge ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 samanlık ve 2 ev...

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 samanlık ve 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yandı, 1 inek telef oldu. Ayrıca traktör, römork, pat pat diye tabir edilen tarım aracı da yandı. İtfaiye ve orman bölge ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Yeteneklerini Sergiliyor
2
Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 15 Temmuz'a Anlamlı Yürüyüş
4
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı
5
İletişim Başkanı Duran: 'Terörsüz Türkiye Hedefi, Büyük Bir Dönüşümün Parçası'
6
Sahar Alhoz'un 'Sığınak' Kısa Filmi: Deprem ve Göçün İzlerini Sinemaya Taşıyor
7
65 Yıl Sonra İade Edilen Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye Geliyor

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!