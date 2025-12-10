Bolu Tepecik'te Baz İstasyonu Krizi: Kadınlardan Erkeklere Tepki

Bolu Tepecik Mahallesi'nde baz istasyonu tartışması

Bolu'nun Tepecik Mahallesi sınırlarında, önceki gün yapımına başlanan baz istasyonu çalışmaları mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Tepecik Mahalle Muhtarlığı binasının yanı başında ilk kazmanın vurulduğu alanda, bugün de çalışmalar devam etti. Baz istasyonu istemeyen vatandaşlar çalışmalara müdahale etti ve ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çevik kuvvet önlemi ve kadınların tepkisi

Çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, mahalleli arasında özellikle kadınlar, erkeklerin yeterli mücadeleyi göstermediğini belirterek tepkilerini dile getirdi. Kadınların sözleri şu şekilde aktarıldı: "Her şeyi devletten beklemeyeceksin, millet yapacak. Erkek olacak şöyle çatır çatır konuşacak, mücadele edecek".

Mahalledeki bu gelişme, baz istasyonu çalışmalarının halk desteği ve güvenlik önlemleri ekseninde tartışılmasına neden oldu.

