Bolu ve 6 İlde Dev Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bolu ve Çevresinde Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen tatbikat, Bolu merkezli 7,2 büyüklüğündeki depremin simüle edilmesi amacıyla 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tatbikat, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya, Çankırı, Karabük ve Zonguldak illerini kapsadı.

Senaryo Gereği Yaşanan Can Kaybı ve Hasar

Senaryo gereği, Çamyayla köyü merkezli olarak gelişen depremde, Bolu'da 14 bin 544, Düzce'de 1.110 ve Sakarya'da 4 olmak üzere toplamda 15 bin 658 bina yıkıldı. Bu dramatik senaryoda 2 bin 680 can kaybı ve 5 bin 59 ağır yaralı kaydedildi.

AFAD'dan Hızlı Yanıt

Depremin ardından 3. Seviye Afet ilan edilmesiyle beraber, bölgeye Bursa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir, Kastamonu ve diğer illerden arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kendilerine tahsis edilen alanlarda çalışmalara hemen başladı. Örneğin, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki enkazda arama kurtarma faaliyetleri yürütüldü.

Bolu Valisi'nden Açıklama

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, tatbikatın başlangıcı hakkında bilgi verirken, “Tatbikat sayesinde eksiklerimizi görme fırsatı buluyoruz. Afet anında nasıl koordinasyon sağlayacağımız konusunda önemli bir deneyim ediniyoruz” dedi. Vali Aydın, AFAD'ın teknolojik kapasitesinin de arttığını, İHA teknolojilerinin kullanılmasıyla zararın hızlı bir şekilde tespit edildiğini dile getirdi.

Düzce'de de Koordinasyon Sağlandı

Düzce'de de tatbikat kapsamında afet koordinasyon kurulları harekete geçti. Burada 1110 binanın yıkıldığı ve 10 binanın kontrollü olarak yıkıldığı alanlarda yapılan çalışmalar sırasında, yaralıları simgeleyen maketler enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, tatbikatın, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının afetlere karşı hazırlık düzeyini ölçme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.