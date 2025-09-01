Bolu Yedigöller'de Ayılar ve Geyikler Fotokapanla Görüntülendi

Fotokapanlar ormanın canlı yüzünü ortaya koydu

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurulan fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.

"Orman denizi" olarak bilinen alanda; geyik, karaca, ayı, kurt, tilki gibi birçok yabani hayvanın doğal yaşamına ait kareler elde edildi.

Yeşilin her tonunun hakim olduğu ormanlık alanda, geyiklerin otlanması ve ayıların gezinmesi fotokapanlarla kaydedildi. Elde edilen görüntüler, milli parkın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.