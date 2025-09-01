DOLAR
Bolu Yedigöller'de Ayılar ve Geyikler Fotokapanla Görüntülendi

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kurduğu fotokapanlar, ayılar ve geyiklerin doğal yaşamını kaydetti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:39
Fotokapanlar ormanın canlı yüzünü ortaya koydu

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurulan fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.

"Orman denizi" olarak bilinen alanda; geyik, karaca, ayı, kurt, tilki gibi birçok yabani hayvanın doğal yaşamına ait kareler elde edildi.

Yeşilin her tonunun hakim olduğu ormanlık alanda, geyiklerin otlanması ve ayıların gezinmesi fotokapanlarla kaydedildi. Elde edilen görüntüler, milli parkın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

