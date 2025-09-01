Bolu Yedigöller'de Ayılar ve Geyikler Fotokapanla Görüntülendi
Fotokapanlar ormanın canlı yüzünü ortaya koydu
Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurulan fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.
"Orman denizi" olarak bilinen alanda; geyik, karaca, ayı, kurt, tilki gibi birçok yabani hayvanın doğal yaşamına ait kareler elde edildi.
Yeşilin her tonunun hakim olduğu ormanlık alanda, geyiklerin otlanması ve ayıların gezinmesi fotokapanlarla kaydedildi. Elde edilen görüntüler, milli parkın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.