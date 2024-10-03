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Boris Johnson, Netanyahu Ziyareti Sonrası Tuvalette Dinleme Cihazı Bulunduğunu Açıkladı

Eski Başbakan Boris Johnson, Netanyahu'nun banyo ziyaretinden sonra casus dinleme cihazı bulunduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:55
Boris Johnson, Netanyahu Ziyareti Sonrası Tuvalette Dinleme Cihazı Bulunduğunu Açıkladı

Boris Johnson'dan Şaşırtan İddia

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2017 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası ilginç bir olayı paylaştı.

Netanyahu'nun Ziyareti ve Olayın Gelişimi

Johnson, toplantı sırasında Netanyahu'nun İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki kişisel banyoyu kullandıktan sonra bir dinleme cihazı bulunduğunu ifade etti. The Telegraph gazetesinin haberine göre, o dönemde Dışişleri Bakanı olan Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvalete girmesinin ardından, güvenlik ekiplerinin arama yaptığı ve sonuçta bir dinleme cihazı tespit ettiğini belirtti.

Kitabında Yer Verdiği Olay

Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında bu olaya değinerek, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra yapılan böcek taramasında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." şeklinde açıklama yaptı.

Daha fazla ayrıntı sorulduğunda, Johnson, "Sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var." diyerek konuyu kapattı.

Kitapta Daha Fazlası

Eski Başbakan'ın Brexit sürecini, hükümetinin Kovid-19'a yaklaşımını ve başbakanlık dönemindeki parti skandallarını ele aldığı "Unleashed" adlı kitabı, çok beklenen ayrıntılar içermekte.

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