Borno'da Hava Operasyonu: 35'ten Fazla Boko Haram Mensubu Öldürüldü

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin Borno'daki hava operasyonunda 35'ten fazla Boko Haram mensubu etkisiz hale getirildi; hedef terörist hareketliliğini engellemek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:54
Kamerun sınırındaki saldırıda NAF etkili vurdu

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 35'ten fazla Boko Haram teröristinin öldürüldüğü açıklandı. Olayla ilgili bilgi veren Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan yazılı açıklamada operasyonun ülkenin Kamerun sınırı yakınlarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ordunun savaş alanına hakim olmak ve teröristlerin hareket serbestisini engelleme çabalarını yoğunlaştırdığı vurgulandı. Operasyonun hedefinin bölgedeki saldırı kabiliyetini zayıflatmak olduğu kaydedildi.

Boko Haram, 2000'li yılların başından bu yana Nijerya'da varlık gösteriyor. Örgütün 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Örgüt, 2015'ten bu yana sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkeye saldırılar düzenledi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle ülkede yüz binlerce kişinin yerinden edilerek göç etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

