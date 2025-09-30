Borsa İstanbul Manipülasyon Soruşturmasında İkinci Dalga: 4 Tutuklama

Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden dördü tutuklandı.

Operasyon ve adli süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.K, B.Ç, E.Ö.K. ve H.G. hakkında tutuklama kararı verildi.

Diğer şüpheliler S.D, K.D, E.Y, İ.K.B, K.B, K.İ.B. ve E.B. ise adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında soruşturmanın; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin olarak genişletildiği belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun yeni tarihli raporuyla Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ettiği ve yazılı başvuruda bulunduğu ifade edildi. Bu tespit üzerine ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiği, operasyonların İstanbul ve Van illerinde düzenlendiği kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor; yetkililer hukuki süreç ve delil incelemelerini sürdürüyor.