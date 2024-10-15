Bosna Hersek'in Avrupa Yolu: Almanya'dan Destek Mesajı

Almanya Savunma Bakanı’ndan Bosna Hersek Açıklamaları

Berlin - Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bosna Hersek'in Avrupa ailesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Bakan Pistorius, başkent Berlin'de, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB Katılım Müzakereleri ve Reform Süreci

Pistorius, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin mart ayında Bosna Hersek ile katılım müzakereleri başlatma kararı aldığını hatırlattı. Bu sürecin önemli reformları gerektirdiğine dikkat çeken Pistorius, Bosna Hersek'in AB ve olası NATO üyeliğinin altını çizerek, "Bosna Hersek Avrupa ailesinin bir parçasıdır," ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlar’daki Güvenlik endişeleri

Pistorius, Bosna Hersek'in Batı Balkanlar'daki rolünün önemini vurguladı ve Rusya'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarını endişeyle izlediklerini belirtti. "Rusya, hibrit saldırılarla Avrupa'nın birliğini zayıflatmaya çalışıyor," diyen Bakan, dezenformasyon kampanyalarının bu çabaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Almanya'dan Bosna Hersek'e Destek

Bakan, Almanya'nın Bosna Hersek'in devlet yapılarının ve silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2023 yılında 4,9 milyon avro, 2024'te ise 7 milyon avro kaynak sağlamayı planladığını belirtti. Ayrıca, Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini de iletti.

Helez’in Cevapları ve AB Hedefleri

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, ülkesi için AB üyeliğinin kritikliğini vurgulayarak, "NATO ve AB’ye entegrasyon, Bosna Hersek için alternatifsizdir," dedi. Helez, gerekli şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirterek Almanya’nın desteği için teşekkür etti.