Bosna Hersek'te 'Silahlı Kuvvetler Günü' Coşkuyla Kutlandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 19'uncusu düzenlenen 'Silahlı Kuvvetler Günü' dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Tören, Saraybosna'nın Rajlovac semtindeki Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda yapıldı.

Önemli İsimler Törende Yer Aldı

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Hırvat Üye Zeljko Komsic, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ve Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Silahlı Kuvvetlerin Başarıları Vurgulandı

Törende konuşan Becirovic, silahlı kuvvetlerin hem Bosna Hersek'te hem de uluslararası arenada başarılı bir şekilde görev yaptığını belirtti. NATO'ya Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine sağlanan yardımlar için teşekkür eden Becirovic, "Bu yıl silahlı kuvvetlerin sivil nüfusa ve yerel topluluklara yardım etmesini sağlayan onlarca karar aldık. Silahlı kuvvetler, tüm görevlerini başarıyla tamamladı ve bu başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum," diye vurguladı.

Çok Etnikli Yapının Gücü

Savunma Bakanı Helez, çok etnikli bir yapıya sahip olan ordunun, uzlaşma örneği oluşturduğunu dile getirdi. Helez, "Ordumuz, Bosna Hersek'te yaşayan herkesin bir araya gelip nasıl uzlaşabileceğine bir örnektir. Her geçen gün güçleniyor, sivil nüfusa yardım ediyor ve Bosna Hersek'in egemenliğini koruyor. Bu yıl doğal afetlerin ana yükünü ordunun taşıdığına tanık olduk," şeklinde konuştu.

Ortak Çalışmalar Sonuç Veriyor

Genelkurmay Başkanı Knezevic ise, işbirliği yaptıkları ülkelerin desteği ile koşulların iyileştiğini ve ordunun tanınırlığının artırıldığını belirtti. Törende ayrıca, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren askeri teçhizatlar da katılımcılara tanıtıldı.

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda "Silahlı Kuvvetler Günü"nün 19'uncusu dolayısıyla tören yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda "Silahlı Kuvvetler Günü"nün 19'uncusu dolayısıyla tören yapıldı.