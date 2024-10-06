Bosna Hersek'te Yerel Seçim Heyecanı Başladı

Bosna Hersek'te Yerel Seçim Süreci Başladı

Bosna Hersek'te, yerel yönetimlerin belirlenmesi amacıyla oy verme işlemleri yerel saatle 07:00'de başladı. Toplam 3.4 milyon seçmenin katılacağı seçimlerde, oy verme işlemi 19:00'a kadar devam edecek.

Seçim Detayları

Bu yerel seçimde, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp Cumhuriyeti (RS) ve özel statüye sahip Brcko Bölgesi'nde toplam 143 belediye başkanı ve 3 bin 200 meclis üyesi belirlenecek.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından açıklanan verilere göre, yerel seçime 110 siyasi parti, 58 ittifak, 76 bağımsız aday ve 43 azınlık temsilcisi katılıyor. Toplamda 26,089 aday mevcut. Bunların 25,703’ü belediye meclis üyeliği için, 386’sı ise belediye başkanlığı için yarışıyor.

Seçim Ertelemeleri

Öte yandan, CIK, şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketi nedeniyle Jablanica, Konjic, Kiseljak ve Kresevo'da yerel seçimlerin ertelendiğini duyurdu. Ayrıca, Fojnica bölgesinde de, sel nedeniyle üç seçim bölgesinde seçim yapılmayacağı bildirildi ve bu bölge genelinde de seçimlerin ertelendiği açıklandı.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.