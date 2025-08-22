DOLAR
41 -0,16%
EURO
48,09 -0,79%
ALTIN
4.451,7 -1,33%
BITCOIN
4.788.567,06 -3,56%

Botsvana ile Katar 12 Milyar Dolarlık 8 Mutabakat Zaptı İmzaladı

Botsvana ile Katar, altyapı, enerji, madencilik, elmas, tarım, turizm, siber güvenlik ve savunma alanlarında toplam 12 milyar dolarlık 8 mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:03
Botsvana ile Katar 12 Milyar Dolarlık 8 Mutabakat Zaptı İmzaladı

Botsvana ile Katar arasında 12 milyar dolarlık 8 mutabakat zaptı

Afrika ülkesi Botsvana ile Katar arasında toplam 12 milyar dolar değerinde 8 mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalar, iki ülke ilişkilerinde ekonomik iş birliğini genişletmeyi hedefliyor.

Anlaşmaların kapsamı

İmzalanan mutabakat zaptları; altyapı, enerji, madencilik, elmas endüstrisi, tarım, turizm, siber güvenlik ve savunma gibi kritik sektörleri kapsıyor.

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko'nun açıklaması

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, ABD merkezli Facebook hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu mutabakatların ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan elmas sektöründe yaşanan mevcut durgunluk nedeniyle karşılaşılan acil zorlukların üstesinden gelmede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bölgesel bağlam

Hafta başında Katar ile Botsvana'nın komşusu Zambiya arasında 19 milyar dolar değerinde 11 mutabakat zaptı imzalanmıştı; bu gelişme, Katar'ın bölgeyle artan ekonomik ilişkilerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Aydın'da 23 Spor Tesisi Açıldı — Spor Devrimi
2
İzmir Körfezi'nde Turan Sahili'ne Yine Balık Ölümleri
3
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
4
Yazkonağı Mağarası Turizme Kazandırılıyor: Ünye'de Protokol İmzalandı
5
AFAD Başkanı Pehlivan: Silifke, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" İlanına Uygun
6
Gazze Konferansı İstanbul'da Başladı: İslami ve İnsani Bir Sorumluluk
7
Sefer Karaahmetoğlu Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Seçildi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası