Botsvana ile Katar 12 Milyar Dolarlık 8 Mutabakat Zaptı İmzaladı

Botsvana ile Katar arasında 12 milyar dolarlık 8 mutabakat zaptı

Afrika ülkesi Botsvana ile Katar arasında toplam 12 milyar dolar değerinde 8 mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalar, iki ülke ilişkilerinde ekonomik iş birliğini genişletmeyi hedefliyor.

Anlaşmaların kapsamı

İmzalanan mutabakat zaptları; altyapı, enerji, madencilik, elmas endüstrisi, tarım, turizm, siber güvenlik ve savunma gibi kritik sektörleri kapsıyor.

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko'nun açıklaması

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, ABD merkezli Facebook hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu mutabakatların ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan elmas sektöründe yaşanan mevcut durgunluk nedeniyle karşılaşılan acil zorlukların üstesinden gelmede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bölgesel bağlam

Hafta başında Katar ile Botsvana'nın komşusu Zambiya arasında 19 milyar dolar değerinde 11 mutabakat zaptı imzalanmıştı; bu gelişme, Katar'ın bölgeyle artan ekonomik ilişkilerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.