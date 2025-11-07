Boyabat'ta İş Makinesi Operatörü Keklik Yavrularını Fark Edip Çalışmayı Durdurdu

Yavru kekliklerin güvenli geçişinin ardından çalışmalar yeniden başladı

Sinop’un Boyabat ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi operatörü, çalışma alanında hareket eden keklik yavrularını fark etti ve anında çalışmayı durdurdu.

Operatör, kepçeyi kaldırarak minik kuşların zarar görmemesi için bekledi; yavruların güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağladı.

Bu duyarlı davranış, bölgede bulunan vatandaşların takdirini topladı. Bir vatandaş, "Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerekiyor. Bu davranış hepimize örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

Keklik yavrularının güvenli şekilde geçişini tamamlamasının ardından yol yapım çalışmaları kaldığı yerden devam etti.

