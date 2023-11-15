Böyle vahşet görülmedi: Komşusunu insan kurban etme ritüeli için katletti

Komşusunu ritüel için kurban etti! Cinayetin detayları kan donduruyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOMŞUSUNU RİTÜEL İÇİN ÖLDÜRDÜ

Tayland Surat Thani eyaletinde yaşanan cinayet kan dondurdu. 53 yaşındaki Sangiam Penrum komşusu tarafından öldürüldü. Bölgede çok sayıda sorgu işlemi yapıldı. 53 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde diz çökmüş şekilde bulunurken ceset yakınında 30 cm büyüklüğünde cinayet bıçağına rastlandı.





Boşanan Sangiam'ın annesiyle yaşadığı ve annesinin hastanede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili araştırmalar sürerken insan kurban etme ritüeli ile ilgili terk edilen bir ev de soruşturma kapsamına alındı. Polisin cinayetle ilgili araştırmaları sürüyor.