Bozdoğan'da Ambulansta Doğum: Sağlıklı Kız Bebek Dünyaya Geldi

Bozdoğan'da ambulansta başarılı doğum

Olayın ayrıntıları

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğum sancıları başlayan bir kadın, hastaneye sevki sırasında doğumun başlaması üzerine Bozdoğan 2 No’lu (Sırma) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Akyaka Mahallesi’nden gelen doğum ihbarı üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda bölgeye, İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı ekip yönlendirildi. Ekip vakaya ulaştıktan sonra hastaneye sevki sırasında doğumun başlaması üzerine, ambulansta bulunan sağlık personeli protokollere uygun tıbbi müdahaleyi gerçekleştirerek doğumu başarıyla tamamladı.

Yapılan müdahale sonucu sağlıklı bir kız bebek dünyaya geldi. Anne ve bebeğin ilk muayeneleri ambulansta yapıldıktan sonra her ikisi de kontrol amaçlı Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Yetkililerden açıklama

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve bebeğe sağlık ve mutluluk dileklerini iletirken, süreç boyunca görev yapan sağlık personeline teşekkür etti.

