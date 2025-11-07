Bozkurt'ta Kayıp Huriye Helvacı ve Oğlu Osman İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman için arama çalışmaları Yaşarlı köyünde sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:28
Bozkurt'ta Kayıp Huriye Helvacı ve Oğlu Osman İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Bozkurt'ta kayıp anne ve oğlu için aramalar devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Son telefon sinyalinin alındığı bölgede ekiplerin yürüttüğü çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Annenin çağrısı

Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra, kızının evden damadıyla kısa bir tartışmanın ardından çantasını alıp oğluyla ayrıldığını belirtti. Hıra, duygusal çağrısında şu ifadelere yer verdi: «Kızım beni duyuyorsan evine dön, torunumu çok özledim. Osman'ım yok, bir şey içemiyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum.»

Hıra, olay günü kapıdan uğurlarken kızına 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduğunu, Huriye'nin cevap vermediğini, yalnızca çantası ve oğluyla çıktığını anlattı. Ayrıca tartışmanın su şişesi ve çocukla ilgili olduğuna dair bilgi verdi ve tanık görenlerin yetkililere bildirilmesini istedi.

Ablanın ifadeleri

İstanbul'da yaşayan abla Ayşe Çalık, Pazar günü saat 13.00 civarında kardeşiyle görüştüğünü ve kardeşinin evden 10 dakika sonra çıktığını söyledi. Çalık, Pazartesi günü saat 16.00'da kendisini arayan yakınlarının durumu haber verdiğini, aynı akşam memlekete geldiğini belirtti.

Çalık, kardeşinin kaçtığını düşünmediğini, evde para ve eşyaların bırakıldığını, sadece telefon, sırt çantası, su ve cüzdanının alındığını ifade etti. Ayrıca Huriye ile eşinin arasında daha önce benzer bir olay yaşanmadığını, ilişkilerinin genel olarak iyi olduğunu söyledi.

Abla, kaybolduğu gün Huriye'yi aracına alan kişinin annelerinin teyzesinin oğlu olduğunu, o kişinin Huriye'yi yol ortasında gördüğünü ve araca aldığını belirttiğini aktardı. Bazı görgü tanıklarının da aracı görüp bıraktığını söyledikleri kaydedildi.

Arama çalışmaları ve çağrı

Arama kurtarma ekipleri, Huriye ve Osman'ı bulmak için özellikle Yaşarlı köyü ve son telefon sinyalinin alındığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Aile yakınları ve yetkililer, gören ya da duyanların en kısa sürede bildirimde bulunmasını istiyor.

Olayla ilgili olarak emniyet ve arama ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara destek veren herkese aile adına teşekkür edildiği belirtildi.

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE, ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KAYIP OLARAK ARANAN KADININ ANNESİ İLE ABLASI...

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE, ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KAYIP OLARAK ARANAN KADININ ANNESİ İLE ABLASI, EVDE BULUNAN PARA İLE EŞYALARINI ALMADAN EVDEN ÇIKTIĞINI BELİRTEREK, BU YÜZDEN KAÇTIĞINI DÜŞÜNMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER.

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE, ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KAYIP OLARAK ARANAN KADININ ANNESİ İLE ABLASI...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sunar Yatırım, Gastromasa 2025'te Sunar Mutfak ile Profesyonellere Çözümler Sunup Lezzetleri Tanıttı
2
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İkinci MR: Randevu 25 Günden 6-7 Güne İniyor
3
Fener İlkokulu’nda Duygu Dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni
4
Bakan Göktaş, Tekirdağ'daki Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti
5
Sapanca Park Projesi: Sapanca Gölü'ne 100 bin m²'lik Yeşil Dönüşüm
6
Muş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü JASAT Tarafından Yakalandı
7
Kütahya'da Madde ve Sanal Kumar Bağımlılığı Konferansı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı