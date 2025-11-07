Bozkurt'ta Kayıp Huriye Helvacı ve Oğlu Osman İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Bozkurt'ta kayıp anne ve oğlu için aramalar devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Son telefon sinyalinin alındığı bölgede ekiplerin yürüttüğü çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Annenin çağrısı

Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra, kızının evden damadıyla kısa bir tartışmanın ardından çantasını alıp oğluyla ayrıldığını belirtti. Hıra, duygusal çağrısında şu ifadelere yer verdi: «Kızım beni duyuyorsan evine dön, torunumu çok özledim. Osman'ım yok, bir şey içemiyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum.»

Hıra, olay günü kapıdan uğurlarken kızına 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduğunu, Huriye'nin cevap vermediğini, yalnızca çantası ve oğluyla çıktığını anlattı. Ayrıca tartışmanın su şişesi ve çocukla ilgili olduğuna dair bilgi verdi ve tanık görenlerin yetkililere bildirilmesini istedi.

Ablanın ifadeleri

İstanbul'da yaşayan abla Ayşe Çalık, Pazar günü saat 13.00 civarında kardeşiyle görüştüğünü ve kardeşinin evden 10 dakika sonra çıktığını söyledi. Çalık, Pazartesi günü saat 16.00'da kendisini arayan yakınlarının durumu haber verdiğini, aynı akşam memlekete geldiğini belirtti.

Çalık, kardeşinin kaçtığını düşünmediğini, evde para ve eşyaların bırakıldığını, sadece telefon, sırt çantası, su ve cüzdanının alındığını ifade etti. Ayrıca Huriye ile eşinin arasında daha önce benzer bir olay yaşanmadığını, ilişkilerinin genel olarak iyi olduğunu söyledi.

Abla, kaybolduğu gün Huriye'yi aracına alan kişinin annelerinin teyzesinin oğlu olduğunu, o kişinin Huriye'yi yol ortasında gördüğünü ve araca aldığını belirttiğini aktardı. Bazı görgü tanıklarının da aracı görüp bıraktığını söyledikleri kaydedildi.

Arama çalışmaları ve çağrı

Arama kurtarma ekipleri, Huriye ve Osman'ı bulmak için özellikle Yaşarlı köyü ve son telefon sinyalinin alındığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Aile yakınları ve yetkililer, gören ya da duyanların en kısa sürede bildirimde bulunmasını istiyor.

Olayla ilgili olarak emniyet ve arama ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara destek veren herkese aile adına teşekkür edildiği belirtildi.

