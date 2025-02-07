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Brezilya'da Küçük Uçak Kazası: 2 Ölü

Sao Paulo'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:44
Brezilya'da Küçük Uçak Kazası: 2 Ölü

Brezilya'nın Sao Paulo Kentinde Üzücü Uçak Kazası

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde meydana gelen trajik bir kazada, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düşmesiyle gerçekleşti.

Uçak Kazasının Ayrıntıları

7 kişi taşıma kapasiteli olan uçağın düştüğü yerde başka araçlara da çarptığı belirtiliyor. İlk bulgulara göre, kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, kazadan sonra ortaya çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.

Yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair henüz kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını ve kazadan kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

es after a small plane crashed on an avenue, killing at least two people and injuring two others...

es after a small plane crashed on an avenue, killing at least two people and injuring two others in Barra Funda, Sao Paulo on February 07, 2025. The King Air F90 plane, which can carry up to eight passengers, crashed around 7:20 a.m. local time (1020GMT) and collided with a bus, causing it to burst into flames, Brazilian Globo News reported.

es after a small plane crashed on an avenue, killing at least two people and injuring two others...

es after a small plane crashed on an avenue, killing at least two people and injuring two others in Barra Funda, Sao Paulo on February 07, 2025. The King Air F90 plane, which can carry up to eight passengers, crashed around 7:20 a.m. local time (1020GMT) and collided with a bus, causing it to burst into flames, Brazilian Globo News reported.

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