Brezilya'daki Köprü Çökmesi sonrası Kimyasal Kirlilik Endişesi

Brezilya'da Köprü Çöktü, Kimyasal Kirlilik Tehlikesi!

Brezilya'nın kuzeyinde, Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çökmesi sonucu, binlerce litre böcek ilacı ve sülfürik asit taşıyan kamyonların Tocantins Nehri'ne düşmesi büyük bir tehlike yarattı. Bu durum, su kirliliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Ölü Sayısı ve Kaybolanlar

BBC'nin aktardığına göre, köprü çökmesi sonucunda ölü sayısı 4'e yükselirken, 10'dan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kirlilik Analizi İçin Numune Alındı

Köprünün çökmesiyle ilgili olarak, kimyasalların nehirde su kirliliğine yol açıp açmadığını belirlemek için nehrin su numuneleri alınmış durumda. Ancak, dalış ekiplerinin çalışmaları geçici olarak durdurulmuş olup, kurtarma faaliyetleri teknelerle devam etmektedir.

Brezilya'nın bu bölgesindeki doğal yaşam ve su kaynakları için bu olayın sonuçları büyük önem taşımaktadır.