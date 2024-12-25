DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.965,56 -0,25%
BITCOIN
3.459.912,17 -1,04%

Brezilya'daki Köprü Çökmesi sonrası Kimyasal Kirlilik Endişesi

Brezilya'da çöken köprü sonrası düşen kamyonlardan kaynaklanan kimyasal kirlilik konusunda endişeler artıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:45
Brezilya'daki Köprü Çökmesi sonrası Kimyasal Kirlilik Endişesi

Brezilya'da Köprü Çöktü, Kimyasal Kirlilik Tehlikesi!

Brezilya'nın kuzeyinde, Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çökmesi sonucu, binlerce litre böcek ilacı ve sülfürik asit taşıyan kamyonların Tocantins Nehri'ne düşmesi büyük bir tehlike yarattı. Bu durum, su kirliliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Ölü Sayısı ve Kaybolanlar

BBC'nin aktardığına göre, köprü çökmesi sonucunda ölü sayısı 4'e yükselirken, 10'dan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kirlilik Analizi İçin Numune Alındı

Köprünün çökmesiyle ilgili olarak, kimyasalların nehirde su kirliliğine yol açıp açmadığını belirlemek için nehrin su numuneleri alınmış durumda. Ancak, dalış ekiplerinin çalışmaları geçici olarak durdurulmuş olup, kurtarma faaliyetleri teknelerle devam etmektedir.

Brezilya'nın bu bölgesindeki doğal yaşam ve su kaynakları için bu olayın sonuçları büyük önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek