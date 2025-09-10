Brezilya, Doha'daki Hamas Müzakere Heyetine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Brezilya, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı; Katar egemenliği ve uluslararası hukukun ihlali vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:54
Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Brezilya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilya hükümetinin, İsrail tarafından Doha'da düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Katar'ın egemenliğinin ve uluslararası hukukun en temel ilkelerinin ihlal edildiği vurgulandı ve açıklamada yer alan ifadelere göre İsrail hükümetine bölge ülkelerine yönelik saldırılarından derhal vazgeçmesi çağrısı yapıyoruz.

Bakanlık ayrıca ilgili tüm tarafları azami ölçüde itidalli davranmaya çağırdı ve Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması ile birlikte bunun İsrail güçlerinin söz konusu topraklardan tamamen çekilmesi de dahil olmak üzere taleplerini bir kez daha yinelendi.

Saldırı ve can kaybı

İsrail ordusu, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

