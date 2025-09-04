Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türk Gazetecilerle Buluştu

Görkem Barış Tantekin, görevine resmen başlamasının ardından Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belçika Kralı Philippe'ye güven mektubu sunmasının ardından eşi Damla Tantekin ile Brüksel'de mukim Türk gazetecileri konutunda ağırladı.

Basın mensuplarına hitap eden Tantekin, sosyal medya ve yapay zekâ sayesinde bilginin hızla yayıldığını belirterek teyitli bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çekti. Bu noktada basın ile kurulan ilişkilerin kritik rol oynadığını vurguladı.

Tantekin, Belçika'daki Türk toplumunun güçlü bir varlık gösterdiğini ve bunun Türkiye açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'nin dünyadaki en geniş diplomatik ağlarından birine sahip olduğuna değinen Tantekin, Belçika'da da 5 misyon ile bu ağa katkı sunulduğunu söyledi.

Kraliyet Ekonomik Misyonu ve İkili İlişkilerin Canlı Tutulması

Tantekin, görevi süresince Belçika ile ikili istişare mekanizmalarını canlı tutma gayreti içinde olacağını belirtti. Ayrıca Belçika'nın 2026 yılında, Prenses Astrid başkanlığında Türkiye'ye Kraliyet Ekonomik Misyonu düzenleyeceğini aktardı.

Misyonda Belçika iş dünyasından çok sayıda temsilcinin yer alacağını söyleyen Tantekin, misyonun sadece ekonomik değil aynı zamanda siyaset ve güvenlik boyutlarını da kapsayacağını ifade etti. 14 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ziyaretin ikili ilişkiler açısından ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

