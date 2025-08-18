Bu Hafta Küresel Kültür Ajandası: Saraybosna Film Festivali, Konserler ve Vizyon Filmleri

Dünya Genelinde Kültür ve Sanat Takvimi

Bu hafta dünyanın farklı şehirlerinde tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına kadar geniş bir etkinlik yelpazesi izleyiciyle buluşuyor. Uluslararası programlar, hem bölgesel kültürleri öne çıkarıyor hem de dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor.

Film Festivalleri

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde, Saraybosna'nın Kalbi ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak. Savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve 30 yıldır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayacak.

ABD'nin Alabama eyaletinde düzenlenen 27. Sidewalk Film Festival, 18-24 Ağustos tarihlerinde tarihi tiyatro bölgesinde izleyicilerle buluşacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 18-22 Ağustos tarihlerinde IFLA WLIC Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi gerçekleştirilecek.

Tiyatro ve Müzikaller

Bugün Londra'da, Sondheim Tiyatrosu'nda sahnelenen Les Miserables ile Adelphi Tiyatrosu'nda sergilenen Back to the Future müzikalleri tiyatroseverlerle buluşuyor.

Konserler

Uluslararası turneler bu hafta da yoğun: Drake 21-22 Ağustos'ta Stockholm'de, 24-25 Ağustos'ta Kopenhag'da konser verecek. Coldplay bugün ve yarın İngiltere Hull'da sahnedeyken, 22 Ağustos'ta Londra'da olacak. Ed Sheeran 22-23 Ağustos'ta Stockholm'de hayranlarıyla buluşuyor.

Post Malone 18 Ağustos'ta Berlin, 21 Ağustos'ta Kaunas, 23 Ağustos'ta Horsens'ta konserler verecek. Shawn Mendes 20 Ağustos'ta Amsterdam'da, 22 Ağustos'ta Zürih'te sahne alacak.

Boşnak şarkıcı Damir Imamovic 20 Ağustos'ta Svrzo's House'da performans sergileyecek. Çekya'nın seçkin etkinliklerinden 30. International Organ Festival kapsamında 21 Ağustos'ta St. James Basilica'da zengin bir program sunulacak.

ABD'de Vizyona Girecek Filmler

ABD sinemalarında 21 Ağustos'ta yönetmenliğini Luke Sparke'in üstlendiği aksiyon filmi Primitive War izleyiciyle buluşacak.

22 Ağustos tarihinde vizyona girecek filmler arasında Ethan Coen imzalı komedi Honey Don't!, Ron Howard yönetmenliğindeki psikolojik gerilim Eden ve David Mackenzie'nin yönettiği aksiyon filmi Relay yer alıyor.

Aynı gün ayrıca Michael Angelo Covino'nun yönettiği Splitsville, Alex Russell'ın yönettiği Lurker, Zhenxiang Fei ve Guan Hu'nun yönettiği Dongji Rescue ile Martin Melnick'in yönettiği Lilly Lives Alone de ABD'de izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında bulunuyor.