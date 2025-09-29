Bualoi Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi, 30 Bin Tahliye

Bualoi Tayfunu Vietnam'ı vurdu: şiddetli yağış ve rüzgarlar sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi; 17 balıkçı kayıp.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:45
Bualoi Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi, 30 Bin Tahliye

Bualoi Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Filipinler'de can kayıplarına yol açtıktan sonra Vietnam kıyılarını etkisi altına alan Bualoi Tayfunu, şiddetli yağış ve rüzgarlarla ciddi hasara neden oldu.

Vietnam basınında yer alan haberlere göre, tayfunun yol açtığı ani sel ve güçlü rüzgarlar sonucu devrilen ağaçlar Hue ve Thanh Hoa bölgelerinde 12 kişi hayatını kaybetti.

Afet Önleme ve Kontrol Dairesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 balıkçının kaybolduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca yaklaşık 30 bine yakın kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tayfunun ilerleyerek Laos'un merkez bölgelerine doğru hareket edebileceği uyarısı yapıldı.

Sivil Havacılık İdaresi de kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığını ve birçok uçuşun ertelendiğini duyurdu.

Öte yandan, Filipinler'de Bualoi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 kişi olarak kaydedilmişti.

