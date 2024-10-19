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Budapeşte'de Avrupa Birliği'nin Liyakate Dayalı Genişlemesi Konferansı

Türk ve Macar akademisyenler, Budapeşte'de AB'nin liyakata dayalı genişlemesini tartıştı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:35
Budapeşte'de Avrupa Birliği'nin Liyakate Dayalı Genişlemesi Konferansı

Budapeşte'de Konferans Düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, "Avrupa Birliği'nin Liyakate Dayalı Genişlemesi" başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte Türk ve Macar akademisyenler, AB'nin liyakat ve somut ölçütler doğrultusunda genişletilmesi konusunu tartıştı.

Konferansın Organizatörleri

Etkinlik, Mathias Corvinus Collegium (MCC) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliği ile gerçekleştirildi. MCC, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığını yürütmektedir.

Büyükelçi Ekşioğlu'ndan Destek Mesajı

Konferansın açılışında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan’ın Türkiye’nin AB katılım sürecine verdiği desteği takdirle karşıladığını dile getirdi. Ekşioğlu, Türkiye için Birleşik Avrupa’ya katılmanın stratejik bir öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Genel Sekreter Zeytinoğlu’nun Vurguları

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, liyakata dayalı genişlemenin aday ülkeleri ortak hedefler etrafında birleştirerek AB’nin güvenliğine katkı sağladığını ifade etti. Katılım sürecinin yeniden canlandırılmasının önemine değindi.

Genişleme Sürecinin Adalet ve İhtiyaçları

Konferans kapsamında, son dönemde AB gündeminde ön planda yer alan genişleme sürecinde adaletin nasıl sağlanabileceği ve aday ülkelerin farklı taleplerine ne ölçüde yanıt verilebileceği tartışıldı. Türk ve Macar akademisyenler, liyakata dayalı katılımın hala geçerli olup olmadığını değerlendirdi.

Uzmanlar Konuyu Tartıştı

Konferansa MCC Misafir Araştırmacısı Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Genişleme Dairesi Başkanı Dr. Laszlo Dux gibi birçok alanında uzman isim katılarak görüşlerini paylaştı. Ayrıca, İstanbul Aydın Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, MCC Avrupa Çalışmaları Merkezi Başkanı Rodrigo Ballester, ve daha birçok akademisyen de değerlendirmelerde bulundu.

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Macaristan'ın seçkin düşünce kuruluşu Mathias Corvinus Collegium...

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Macaristan'ın seçkin düşünce kuruluşu Mathias Corvinus Collegium (MCC) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliğinde, başkent Budapeşte’de "Avrupa Birliği’nin Liyakate Dayalı Genişlemesi" konulu ortak bir konferans düzenlendi. Konferansın açılışında, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu bir konuşma yaptı.

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