"Buğday Tanesi" Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" Ödülünü Kazandı

"Buğday Tanesi" filmi, Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü kazanarak büyük bir başarı elde etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşadığı zorlu hayat mücadelesini anlatarak dikkatleri üzerine çeken bu film, Hindistan'da düzenlenen festivalde 112 ülkenin 1150 filmi arasından sıyrılmayı başardı.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği ve Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna, Erkan Bektaş gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi", izleyicilere ilham veren bir hikaye sunuyor. Serkan Bayram, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "2025 yılının ilk büyük ödülü Buğday Tanesi'ne. Bu gurur dolu platformda, filmimiz 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Buğday Tanesi olarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2022 yapımı olan film, birçok uluslararası festivalden de ödüllerle dönmüş, sıkı bir rakiplik içinde ödül almayı başarmıştır. Buğday Tanesi, sinema dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor.