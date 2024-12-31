Bugünün Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Başlıkları

Ekonomi Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne katılacak. Ayrıca, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

(Yalova/12.00/Bolu/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksi ve 2023 yılına yönelik "Turizm Uydu Hesabı" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistikleriyle ilgili olarak Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının kasım ayı sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/14.30)

Dünya Diplomasi

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi süreci sonrası, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin güncel gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu ve yeni teknik direktör Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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