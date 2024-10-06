Bugünün Gündemi: Türkiye'de Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

GÜNDEM / 6 Ekim 2024

Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / Tarih: 6 Nisan 1920

Özgür Özel'in Aktiviteleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yolbulan Metal işçileri grev çadırını ziyaret edecek. Ayrıca, Yaşar Kemal anma etkinliğine, Kadirli Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne ve Defne ilçesinde halk buluşmasına katılacak. (Hatay-Osmaniye/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , TEKNOFEST Adana kapanış ve ödül törenine katılacak. (Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, kapanış ve ödül törenine katılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü) Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Adana sona erecek. (Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki saldırıları, İran'ın İsrail'e balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırının etkileriyle beraber takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgaline karşı Müslüman ve farklı inanç temsilcileriyle birlikte Taksim Camisi önünde "Barışa Çağrı" ortak basın açıklamasına katılacak. (İstanbul/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , Adana 'da TEKNOFEST etkinliğine katılacak. (Adana/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, 'da etkinliğine katılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü) Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, TÜMOSAN Konyaspor - Eyüpspor , Adana Demirspor - Samsunspor , Galatasaray - Corendon Alanyaspor , ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçları ile tamamlanacak. (Konya/13.30, Adana/16.00, İstanbul/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)

- , - , - , ve - maçları ile tamamlanacak. (Fotoğraflı) Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında, Ankara Keçiörengücü - Pendikspor , Manisa FK - Gençlerbirliği , Amed Sportif - Esenler Erokspor , và İstanbulspor - Kocaelispor maçları oynanacak. (Ankara/13.30, Manisa/16.00, İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

- , - , - , và - maçları oynanacak. (Fotoğraflı) Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları gerçekleştirilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftası; Bahçeşehir Koleji - Karşıyaka , Anadolu Efes - Yalovaspor , Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece ve Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka karşılaşmaları ile tamamlanacak. (İstanbul/13.00/18.00/20.30/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)

- , - , - ve - karşılaşmaları ile tamamlanacak. (Fotoğraflı) ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, BOTAŞ - Melikgazi Kayseri Basketbol , Danilos Pizza - YTR Gayrimenkul Bodrum , ve Galatasaray - OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak. (Ankara/15.00/Kocaeli/16.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

- , - , ve - maçlarıyla tamamlanacak. (Fotoğraflı) Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta müsabakaları oynanacak. (Şırnak/13.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

(Fotoğraflı) Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor , Çekya'nın DHK Banik Most takımına konuk olacak. (Most/19.00)

, Çekya'nın takımına konuk olacak. Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında, Köyceğiz Belediyespor - Beykoz Belediyespor , Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Rize Belediyespor ve Spor Toto - Nilüfer Belediyespor maçları yapılacak. (Muğla/14.00/Trabzon/15.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

- , - ve - maçları yapılacak. (Fotoğraflı) Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek. (Ankara/11.00)

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