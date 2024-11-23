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Bülbülan Yaylası'nda Evler Kara Gömüldü

Ardahan'daki Bülbülan Yaylası, yoğun kar yağışı sonrası karla kaplandı. Terk edilmiş bir köy görünümündeki evler, dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:21
Bülbülan Yaylası'nda Evler Kara Gömüldü

Bülbülan Yaylası'nda Evler Kara Gömüldü

Ardahan'ın yüksek rakımlı Bülbülan Yaylası, November ayında etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla kaplandı. 2581 rakımda bulunan bu yayla, kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kışın Terk Edilmiş Bir Köy Manzarası

Ardahan ile Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası, kasım ayındaki kar ve tipinin etkisiyle tamamen beyaza büründü. Yöre halkının yaz aylarında kullandığı ve kışın kimsenin yaşamadığı yayla evleri, dondurucu soğukların etkisiyle kar altında kaldı. Evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu ve bu görünüm, terk edilmiş bir köy havası yaratıyor.

Yazın Konuklarına Hazırlanacak

Yayla evleri, karların erimesi beklenerek yaz aylarında konuklarını ağırlamak için hazırlanıyor. Yerel halktan İsa Marancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da iki mevsimi bir arada yaşadıklarını belirtti. Kent merkezinde kar olmadığını, hava sıcaklığının 4-5 derecelerde seyrettiğini ifade eden Marancı, "Kar manzarasını görmek için Bülbülan Yaylası'na geldik. Güzel bir manzara," dedi. Marancı ayrıca, yayla evlerinin yazın kullanıldığını ve havaların soğumasıyla terk edildiğini anlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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