Buldan’a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Müjdesi

İl Sağlık Müdürü yerinde incelemelerde bulundu

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Buldan ilçesindeki sağlık tesislerinde yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk, Buldan Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü; istek ve önerilerini dinledi. Buldan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nilsu Girmen Basmacı tarafından ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin güncel durumu hakkında bilgi verildi. Ziyarette, birinci basamakta yürütülen koruyucu sağlık çalışmaları, kronik hastalık takibi ve kanser tarama oranları değerlendirildi.

Öztürk ayrıca Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi ve Başhekim Uz. Dr. Hamdi Topcu'dan hastanedeki genel iş ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

Eski Aile Sağlığı Merkezi yıkılacak, yerine yeni tesis yapılacak

İl Sağlık Müdürü, yıkımı planlanan eski Aile Sağlığı Merkezi binasında da incelemelerde bulundu. Eski Aile Sağlığı Merkezi binamızın depremsellik raporu dayanıksız geldiğinden yıkım kararı alındı.

Yıkım süreci tamamlandıktan sonra aynı alana yeni Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte bir Sağlıklı Hayat Merkezi yapılması planlarımız arasında olduğunu bildiren Öztürk, bu merkezin KETEM, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci ve fizyoterapistleriyle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerini daha güçlü, modern ve bütüncül şekilde sunacağını söyledi.

Öztürk, sözlerine şu ifadelerle devam etti: İlçede planlanan yeni tesisin sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştıracağını, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını ve modern binalarda daha kaliteli, kapsamlı sağlık hizmeti sunma hedefinin bir parçası olduğunu belirtti. İnşallah yakın zamanda Buldan ilçemizde bu tesisimizin yapımına başlayacağız.

