Bülent Turan Çanakkale'de: '85 Milyon Omuz Omuza'

Bülent Turan, Güler Kayalı Anaokulu açılışında terörle mücadele ve ulusal birlik vurgusu yaparak 85 milyonun hassasiyetle hareket etmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:55
Güler Kayalı Anaokulu açılışında konuştu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Güler Kayalı Anaokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı olarak yoğun mesai harcayıp Türkiye'nin sorunlarını çözmek için adımlar attıklarını söyledi.

"85 milyonun hep beraber omuz omuza yol yürümeye, hayatımızı inşa ederken birliğimizi kollamaya, korumaya, herkesin hassas davranmaya mecburiyeti ve ihtiyacı var."

Turan, terörle mücadelede çok büyük mesafe aldıklarını belirterek, "Şu an geldiğimiz yerde ülkemizde hamdolsun kan dökülmüyorsa bu, çok büyük bir kıymet, çok büyük başarı ancak terörle mücadele asla bir zafiyet kaldırmaz, kaldıramaz. Biz, terör varmış gibi dikkatli ve hassas olmaya devam edeceğiz. Daha dün Bakanımız, Hakkari'de sınır boylarındaydı. Tüm ekibimiz görevinin başında gördük."

Mecliste yaşanan üzücü olaylara da değinen Turan, "Bu ülkenin en özel kurumlarından biri olan Gazi Meclisimizde hepimizi üzen, kahreden bir tabloyu yaşadık birkaç gün önce. Üzülerek söylüyorum herkes taşın altına elini koymuş. Bu ülkenin birliği, beraberliği için adım atmayı, risk almayı görev bilirken bu tarz saçmalıklar, hadsizlikler ancak bu iyi niyetli sürece zarar verir. Çanakkale ruhumuzu bırakalım bir tarafa. Hiç mi içlerinde bir akil adam yok? Sağduyulu, çok akıllı bir adam yok. 'Bu, yaptığınız yanlıştır. Siz, ülkenin bir kısmının mutlu olmasını sağlarken bir başka kısmında bu işin nasıl bir tepki yaratacağını bilmiyor musun?' demez mi?" ifadelerini kullandı.

Turan, bölgesel krizlere işaret ederek, "Bakın, aşağımızda Suriye'de hala büyük sorunlar var. Aşağı inin güneyimize, Filistin'de sorunlar var. Çıkın kuzeyimize, Rusya-Ukrayna, savaş devam ediyor yani dünya bir ateş çemberi. Ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, askeri sorunlar had safhada. 85 milyonun hep beraber omuz omuza yol yürümeye, hayatımızı inşa ederken birliğimizi kollamaya, korumaya, herkesin hassas davranmaya mecburiyeti ve ihtiyacı var. Bakanlığımızın terörle ilgili mücadelesi başta tüm birimlerinde daha dikkatli olmaya devam edeceğiz."

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise devletin eğitimde fırsat eşitliğini koruyan yapısına vurgu yaparak, "Bununla da gurur duyuyoruz. Dolayısıyla bilgisi, becerisiyle, gayretiyle, azmiyle, çabasıyla bir evladımız gayret gösterdiği müddetçe onun önü açık. İnşallah en iyi eğitim alma fırsatları önünde ve ondan sonra da en üst seviyelere ulaşabilme potansiyeli var."

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu ve okulun açılışı gerçekleştirildi. Törenden sonra Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarlar Yardımlaşma Derneği binasının açılışı yapıldı.

