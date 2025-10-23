Bülent Turan: Cumhur İttifakı ile Türkiye savunma sanayisinde yeni sayfa açıldı

Turan, Malatya'da Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi üretimiyle iddialı hale geldiğini, siyasette saygı çağrısı yaparak 'Bizden önce siz barış deyin' dedi.

Malatya'da 'Türkiye Yüzyılı'nın Küresel Kodları' programında konuştu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Küresel Kodları' programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin artık kimseye muhtaç olmayan, güçlü bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Turan, savunma sanayisindeki dönüşüme dikkat çekerek, artık 'insansız hava araçları alalım, programı uygulayalım' anlayışının geride kaldığını, tamamen kendi üretimiyle dünyada en iddialı ülkeler arasında yer aldığımızı söyledi. Konuşmasında Hürkuş, ATAK, Gökbey gibi platformlar ile Atmaca, Çelik Kubbe, Hisar ve ROKETSAN atılımlarına işaret etti ve Kıbrıs Barış Harekatı dönemindeki ambargoların bugün anlamını yitireceğini belirtti.

Turan şöyle konuştu: Artık biz 'insansız hava araçları alalım, programı uygulayalım' tarzı değil tamamen kendi üretimiyle dünyada en iddialı ülkelerden bir tanesi haline geldik. Hürkuş, ATAK, Gökbey helikopterinde bir destan yazma imkanımız oldu. Son seyir füzesinde, Atmaca'da, hava savunmasında, Çelik Kubbe ve Hisar'da ve daha ötesi ROKETSAN'ın sürekli kendini yenileyen roket ihtiyaçlarıyla bambaşka bir süreç yaşıyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösteren Turan, polemik ile terbiyesizliğin farklı olduğunu belirtti ve ısrarla 'yargılanacaksınız' şeklindeki ifadeleri eleştirdi. Turan, bu söylemi FETÖ'nün çevresinde dolaşan iddialarla ilişkilendirerek Fuat Avni örneğini hatırlattı ve şu soruları yöneltti: 'Peki, "namussuzluk kasetle genel başkan değiştirmek değil mi" derlerse ne diyeceksiniz? "Namussuzluk Avrupa'da kendi ülkenin Cumhurbaşkanı'nı yuhalatmak değil mi?" derlerse ne diyeceksiniz? "Namussuzluk, tüm belediyelerinizi cumhurbaşkanlığı kampanyasının rüşvet merkezi yapmaktır" derlerse ne diyeceksiniz?'

Turan, tüm siyasi aktörleri daha saygılı bir dil kullanmaya davet etti ve polemik yerine sorumluluk çağrısında bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Turan, sürecin esas amacının ülkede kan akmasını engellemek olduğunu söyledi. Her kesimin rahat yaşadığı bir ülke hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, sürece ilişkin komisyon çalışmaları ve risk alınarak yürütülen görüşmelere işaret etti. Meclis'te ve Diyarbakır'da yapılan bazı provokatif eylemlerin süreci sabote etmeye yönelik adımlar olarak algılandığını kaydetti.

Bizden önce siz barış deyin vurgusunu yapan Turan, herkesi terör vesayetinden kurtulmaya çağırdı: 'Bu memlekette terörden kurtulan bir parti olamaz mı? Yapmayın bunu. Bizden önce siz barış deyin. Siz kurtulun terör vesayetinden.'

Programa, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Küresel Kodları" programında konuşma yaptı.

