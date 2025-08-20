Bulgaristan'da F-16 Block 70 Teslimat Gecikmesi Endişe Yaratıyor

Bulgaristan'da F-16 Block 70 Teslimat Gecikmesi Endişe Yarattı

Bulgaristan’ın ABD’den satın aldığı yeni F-16 Block 70 tipi savaş uçaklarının teslimatında yaşanan gecikme, ülkede güvenlik endişelerini artırdı. ABD, toplam 16 uçaktan oluşacak filo için bugüne kadar sadece 2 uçağı teslim etti.

Teslimat gecikmesinin nedeni ve açıklama

Karadeniz’de Rusya ile sınır komşusu olan Bulgaristan’ın Hava Kuvvetleri, hava sahasının korunmasında hâlen teknolojik ömrü tükenmek üzere olan MiG-29 savaş uçaklarına bağımlı durumda. Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, milletvekillerinin endişelerini yanıtlarken teslimatların gerçekten geciktiğini ve yıl sonuna kadar gelmesi beklenen 6 uçağın ne zaman ulaşacağının hâlâ belli olmadığını açıkladı.

Zapryanov, uçakların gelişinin ABD’nın havada yakıt ikmali yapan uçakların çalışma çizelgesine bağlı olduğunu belirtti ve Atlantik Okyanusu üzerinden yapılan uzun geçişlerde yakıt ikmal uçaklarının sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Hava polisi ve MiG-29 kaynaklı zorluklar

NATO üyesi Bulgaristan, teslim almayı planladığı ilk 8 F-16’nın yıl sonuna kadar eski MiG-29'ların yerine geçerek hava polisliğinde görev yapmasını hedefliyordu. Ancak Bulgaristan Hava Kuvvetleri, toplam sayısı 10’u geçmeyen uçabilir durumda olan MiG-29 uçaklarının bakımı konusunda ciddi güçlükler yaşıyor.

Ukrayna’daki savaşın başında Ukrayna’nın yanında yer alan Bulgaristan, Rusya tarafından “düşman ülke” ilan edilmiş; bunun sonucunda MiG-29'ların bakımının yapıldığı Rusya’da bakım imkansız hale gelmişti.

Satın alma süreci ve gelecek planları

Bulgaristan, 2019 yılında 1,1 milyar dolar peşin ödeme ile önce 8 F-16 satın aldı. Bu uçakların 2023 yılında ülkeye gelmesi beklenirken, üretimi olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle teslimat gecikmişti. Parlamento 2022'de 1,3 milyar dolar bütçe ayırarak ikinci 8 uçağın alımına onay verdi. Filonun ikinci bölümünün ise 10 yıllık vadeli ödeme planına bağlı olarak 2027 yılına kadar gelmesi öngörülüyor.

Bu arada Bulgaristan Hava Kuvvetleri, elindeki MiG-29'ların yetersiz kapasitesi nedeniyle Ukrayna’daki savaşın başından bu yana hava polisliği görevleri için NATO partnerlerinden destek almaya devam ediyor.