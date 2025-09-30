Bulgaristan'ın F-16'ları hangarda: Teknik arıza ve yakıt sızıntısı

Bulgaristan’a teslim edilen iki F-16 Blok 70, teknik arızalar ve yakıt sızıntısı nedeniyle hangarda tutuluyor; jetler hava görevinin dışında.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:20
İki jet hâlâ görevde değil

Bulgaristan'ın ABD'den satın aldığı ilk iki F-16 Blok 70 uçağı, tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle halen hangarlarda tutuluyor.

Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, parlamentoda yaptığı konuşmada, uçaklardan birinde yakıt sızıntısı tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Zapryanov, Bulgaristan’a 2 Nisan’da ulaşan ilk uçağın onarımı için üretici firma Lockheed Martin'den bir uzmanın gelmesinin beklendiğini belirtti. Zapryanov, "Yönetmeliklere göre teknik bir arıza söz konusu ve bunun nedenini belirlemek ve uçağın arızasını gidermek için önlemler alınması gerekiyor." dedi.

Zapryanov, aynı uçakta daha önce de teknik sorun yaşandığını ve teslim edilen iki uçağın halen Bulgaristan hava sahasının güvenliğini koruma görevinde yer almadığını vurguladı.

Arka plan ve teslimat takvimi

Hâlen eski Sovyetler Birliği yapımı MiG-29 uçakları kullanan Bulgaristan, hava filosunu yenilemek üzere ABD’den 2,5 milyar karşılığında 16 adet F-16 savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.

ABD, Bulgaristan’a bugüne kadar yalnızca 2 uçak teslim edebildi. Mayıs'ta gelen ikinci F-16'nın bilgisayar sisteminde bir hata tespit edilmiş; ancak sorun uçağın Bulgaristan’a indikten sonra fark edildi.

Ödemesi peşin yapılan ilk 8 uçağın 6'sının yıl sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyordu. Savunma Bakanı Zapryanov, Ağustos'ta yaptığı açıklamada teslimatın geciktiğini ve yıl sonuna kadar gelmesi beklenen 6 uçağın ne zaman geleceğinin hâlâ belli olmadığını kaydetmişti.

