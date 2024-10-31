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Bulgaristan Parlamento Seçim Sonuçları

Bulgaristan'daki yeni meclis seçimleri sonucunda 8 parti temsil edilecek. Koalisyon görüşmeleri öncesinde partilerin pozisyonları netleşiyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:22
Bulgaristan Parlamento Seçim Sonuçları

Bulgaristan Meclisinde Seçim Sonuçları

Bulgaristan'da Merkez Seçim Komisyonu (MSK), 27 Ekim'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından oluşacak 51'inci parlamentoda 8 parti ve koalisyonun temsil edileceğini duyurdu. Ülkede kayıtlı 6,6 milyon seçmen bulunuyor ve seçimde 19 siyasi parti ile 9 koalisyon yarıştı. 2 milyon 570 bin seçmenin oy kullandığı seçimlerde resmi sonuçlar MSK tarafından açıklandı.

Meclisteki Sandalye Dağılımı

240 sandalyeli mecliste sandalyelerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • GERB Partisi: 69 milletvekili
  • PP-DB İttifakı: 37 milletvekili
  • Vızrajdane Partisi: 35 milletvekili
  • HÖH-Yeni Başlangıç Partisi: 35 milletvekili
  • Bulgaristan Sosyalist Partisi: 20 milletvekili
  • Hak ve Özgürlükler İttifakı: 19 milletvekili
  • Böyle Bir Halk Var Partisi: 18 milletvekili
  • MECh Partisi: 12 milletvekili

Veliçie (Yücelik) Partisinin oy oranının %3,99'da kaldığı ve %4 olan seçim barajını aşamadığı açıklandı. Veliçie lideri İvelin Mihaylov, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı.

Koalisyon Görüşmeleri ve Gelecek Planları

GERB Parti Genel Başkanı Boyko Borisov, başbakan adaylığını duyurarak, Rusya yanlısı Vızrajdane Partisi dışında diğer tüm siyasi güçlerle müzakerelere açık olduğunu belirtti. Borisov, GERB'in hükümet kuramaması halinde diğer partilerin hükümet kurma girişimlerine destek vermeyeceğini vurguladı.

PP-DB Eş Başkanı Kiril Petkov ise Boyko Borisov'un başbakan adayı olmamasını ve tüm siyasi güçlerin HÖH-Yeni Başlangıç Partisi ve lideri Delyan Peevski'yi siyasetten izole etmesini şart koştu.

Türk ve Müslümanların Temsili

Türk ve Müslümanların tercih ettiği HÖH Partisi, seçim öncesinde ikiye bölündü. Kurucu başkan Ahmet Doğan’ın liderliği altındaki Hak ve Özgürlükler İttifakı (ASP) ile Delyan Peevski'nin destekçileri HÖH-Yeni Başlangıç Partisi adıyla seçimlere katıldı. ASP Başkan Yardımcısı İlhan Küçük, HÖH-Yeni Başlangıç'ın koalisyon müzakerelerinde yer alması durumunda müzakerelere katılmayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, milletvekillerinin yemin töreninin yapılacağı yeni parlamentonun ilk genel oturum tarihi belirleyecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Radev'in en çok oyu alan GERB Partisine hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

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