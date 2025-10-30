Burdur'da Çatıdan Düşen Ramazan Evcil (61) Hayatını Kaybetti

Burdur'da anten tamiri için çatıya çıkan 61 yaşındaki Ramazan Evcil, yaklaşık 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:06
Olay Detayları

Burdur'un Özgür Mahallesi Tabak Sokak'ta anten tamiri için apartmanın çatısına çıkan Ramazan Evcil (61), yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Evcil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evcil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morgu'na götürüldü.

