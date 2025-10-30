Burdur'da Çatıdan Düşen Ramazan Evcil (61) Hayatını Kaybetti

Burdur'da Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Olay Detayları

Burdur'un Özgür Mahallesi Tabak Sokak'ta anten tamiri için apartmanın çatısına çıkan Ramazan Evcil (61), yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Evcil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evcil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morgu'na götürüldü.

Burdur'da anten tamir etmek için apartmanın çatısına çıkan kişi yaşamını yitirdi.