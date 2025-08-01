Burdur'da Panelvan Otomobile Çarptı: 6 Yaralı

Burdur'da gerçekleşen bir trafik kazasında, panelvan otomobile çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, Burdur-Isparta kara yolu üzerindeki Gökçebağ köyünde meydana geldi. Erdem Ş. (39) yönetimindeki 67 AEP 048 plakalı panelvan, akaryakıt istasyonundan çıkmak için bekleyen Erdal B. (46) idaresindeki 34 FZF 019 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonucunda, sürücülerle birlikte otomobildeki Derya B. (41), Ahmet B. (20) ve Ecrin B. (16) ile panelvandaki Caner Ç. (31) yaralandı. Yaralılar, olayı ihbar eden vatandaşların yardımıyla sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay anı, kaza yerine intikal eden güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve kaza sonrasında yapılan incelemelerde görüntüler değerlendirildi.

Burdur'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Burdur'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.