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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı, hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:21
Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Burdur'un güvenliği için gerçekleştiren operasyon sonucu, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphesi ile iki kişiyi yakaladı.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Valilik tarafından yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin şüpheli bir aracı takipe aldığı belirtildi. Durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan O.A. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Operasyonun, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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