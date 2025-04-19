Burdur'da Yörük Göçü Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilerinin sunduğu halk oyunları gösterisi ile devam etti. Program, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in gerçekleştirdiği "Yörük Göçü Duası" ile son buldu.

Yörük Kültürü Araştırma Yaşatma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın amacının Yörük geleneklerini genç nesillere aktarmak olduğunu vurguladı. İran'ın güneyindeki Kaşkay Yörük Türkleri'nden Hasan Zeylabpoor ise, kendi bölgelerinde Yörük kültüründen bir şey kaybetmediklerini, hala çadırda yaşayanların bulunduğunu ifade etti.

Zeylabpoor, "Bizim dilimiz, kanımız Türk olduğu için dünyanın neresinde bir Türk olsa biz severiz, çok mutlu oluruz. İran Kaşkay'da yaşayan Yörüklerin keçileri, koyunları var, at biniyorlar, deve besliyorlar. Türkiye'de de aşiretler, Yörükler var. Biz bunu kaybetmeyeceğiz. Bizim esas kültürümüz, dilimiz, tevekkülümüz Yörüklüğümüze bağlı." şeklinde duygularını dile getirdi.

Öte yandan, Yörük Şenliği etkinliğinin yarın, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Burdur'da, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, temsili "Yörük Göçü" canlandırıldı. Çatalpınar mevkisinde toplanan katılımcılar ve yöresel kıyafetlerini giyen Yörükler, at, eşek ve develeriyle beraber Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burdur'da, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, temsili "Yörük Göçü" canlandırıldı. Çatalpınar mevkisinde toplanan katılımcılar ve yöresel kıyafetlerini giyen Yörükler, at, eşek ve develeriyle beraber Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.