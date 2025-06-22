Burdur'daki Yangın: 2 Ev ve 1 Metruk Bina Küle Döndü

Burdur'da Yangın Büyük Hasara Yol Açtı
Burdur'un İğdeli köyünde meydana gelen yangında 2 ev ve 1 metruk bina kullanılamaz hale geldi. Yangın, bir evin bahçesinde yakılan ateşin kontrol altına alınmaması sonucu başladı.
Alevler Kısa Sürede Büyüdü
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki yapılara sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye yönlendirildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak sonuçta 2 ev ve 1 metruk bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Vali Bilgihan'dan Açıklama
Yangın sonrası Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Bilgihan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak hasar tespiti ve evleri zarar görenlere gerekli desteklerin sağlanması yönünde talimat verdi.
Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.