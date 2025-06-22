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Burdur'daki Yangın: 2 Ev ve 1 Metruk Bina Küle Döndü

Burdur'da çıkan yangında 2 ev ile 1 metruk bina kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 20:19
Burdur'daki Yangın: 2 Ev ve 1 Metruk Bina Küle Döndü

Burdur'da Yangın Büyük Hasara Yol Açtı

Burdur'un İğdeli köyünde meydana gelen yangında 2 ev ve 1 metruk bina kullanılamaz hale geldi. Yangın, bir evin bahçesinde yakılan ateşin kontrol altına alınmaması sonucu başladı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki yapılara sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak sonuçta 2 ev ve 1 metruk bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Vali Bilgihan'dan Açıklama

Yangın sonrası Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Bilgihan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak hasar tespiti ve evleri zarar görenlere gerekli desteklerin sağlanması yönünde talimat verdi.

Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince...

Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince...

Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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