Burdur Gölhisar'da Çatı Yangını Daireye Sıçradı — Ekipler Söndürdü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Armutlu Mahallesi'nde çıkan çatı yangını daireye sıçradı; polis, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, evde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:53
Burdur Gölhisar'da çatı yangını daireye sıçradı

Olayın özeti

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararak bir daireye sıçradı.

Müdahale ve hasar

Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda söz konusu dairede hasar oluştu.

Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bir apartmanın çatısında başlayan ve daireye sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü.

