Burdur Gölhisar'da Çatı Yangını Daireye Sıçradı — Ekipler Söndürdü

Burdur Gölhisar'da çatı yangını daireye sıçradı

Olayın özeti

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararak bir daireye sıçradı.

Müdahale ve hasar

Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda söz konusu dairede hasar oluştu.

Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

