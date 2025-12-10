Burdur'un 4. Kuşak Fotoğrafçısı Mahmut Kanık: 54 Yıldır Aynı Dükkânda

73 yaşındaki Mahmut Kanık, Burdur'da büyük dedesinden miras kalan fotoğrafçılığı 54 yıldır büyük bir özveriyle aynı dükkânda sürdürüyor. Kanık, sağlığı el verdiği sürece işinin başında kalmak istediğini vurguluyor.

Aile mirası ve Atatürk anısı

Çocuk yaşlardan itibaren fotoğrafçılık mesleğinin içinde büyüdüğünü söyleyen Kanık, büyük dedesinin ve dedesinin mesleği yaşattığını belirtiyor. Kanık, aile öyküsünü şöyle anlattı:

"Birinci kuşak olan dedem, 1936 yılında 6 Mart'ta Atatürk Burdur'a geldiği zaman fotoğrafını çekmiş. Atatürk Çatalpınar'da inmiş ve faytonla şehir içine gelinceye kadar dedemin babası çektiği fotoğrafları Atatürk'e vermiş. Atatürk de 'Oğlum bunu nasıl yaptın, aferim sana' deyip fotoğrafları Burdur Valiliğine hediye etmiş."

Mesleğe başlangıç ve süreklilik

Kanık, ortaokulu bitirdikten sonra 1971'de babasının yanında çalışmaya başladığını ve o yıl dükkânı babasından devraldığını ifade etti. "1971 yılında dükkanı babamdan devraldım" diyen Kanık, böylece ailenin 4. kuşağını temsil ettiğini söyledi.

Kanık, mesleği hem kızına hem eşine öğrettiğini belirterek, "Kızımla beraber çalışıyoruz. Ara sıra damadımız geliyor, o da yardım ediyor. Bu sayede hiçbir sorunumuz olmadan mesleğimize güzel bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

İşine bağlılık

Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Kanık, "Ben mesleğimi çok seviyorum ve artık Allah müsaade ederse sağlığım el verdiği zamana kadar çalışmaya devam edeceğim" ifadeleriyle geleceğe yönelik kararlılığını paylaştı. Aile desteğiyle Burdur'da nesiller boyu süren fotoğrafçılık geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.

