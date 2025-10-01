Burhanettin Duran'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

"Büyüklerimize saygı göstermek, onlara hizmette bulunmak, dünümüze vefa, yarınlarımıza emanettir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında büyüklerin toplum için taşıdığı önemi vurguladı.

Duran, büyükleri "hayat yolunda rehberlik eden, bir ömürlük tecrübeleriyle geleceği aydınlatan en değerli hazineler" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Onların duası, nasihati ve sevgisi bizlere daima güç verir. Her birinin kalbinde taşıdığı sevgileri, fedakarlıkları ve emekleri, milletimizin ortak hafızasını oluşturur."

"1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, sadece bir gün değil, yaşlılarımıza duyduğumuz vefayı, minneti ve teşekkürü hatırlama vesilesidir."

"Büyüklerimize saygı göstermek, onlara hizmette bulunmak, dünümüze vefa, yarınlarımıza emanettir."

Duran mesajını "Bu özel günde tüm büyüklerimizi saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." sözleriyle tamamladı.