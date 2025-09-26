Bursa'da 33 Yabancı Uyruklu Çalıştıran İş Yeri Sahibi Yakalandı

Bursa'da Ruhsatsız İş Yerinde 33 Yabancı Uyruklu Yakalandı
İzinsiz çalıştırılan yabancılar İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik-Orhangazi yolundaki ruhsatsız iş yerinde yabancı uyrukluların bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, izinleri olmadan çalışan 33 yabancı uyruklu yakalandı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yurda yasa dışı yollarla girenlere kalacak yer temin edip çalıştırdığı belirlenen iş yeri sahibi H.Y. ise gözaltına alındı.