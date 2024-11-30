Bursa'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonun Detayları

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Operasyon yapılan evde, Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı.

Göçmenlerin Durumu

Yakaladığı düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu durum, Bursa'daki göçmenlük sorununa dikkat çekmekte ve yasadışı geçişlerle ilgili mücadelenin sürdüğünü göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.