DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.364.046,98 0,32%

Bursa'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 03:50
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 03:50
Bursa'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonun Detayları

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Operasyon yapılan evde, Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı.

Göçmenlerin Durumu

Yakaladığı düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu durum, Bursa'daki göçmenlük sorununa dikkat çekmekte ve yasadışı geçişlerle ilgili mücadelenin sürdüğünü göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kosova’daki Kanal Patlaması, Elektrik ve Su Tedarikini Tehdit Ediyor
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Konut Teslimi ve Kongreye Katılacak
3
Tümgeneral Jeffers, Lübnan'da Denetleme Mekanizmasının Eş Başkanlığını Üstlenecek
4
TDV'den Lüks Otel İddialarına Yalanlama
5
İHH, Bangsamoro'da Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'ni açtı
6
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı