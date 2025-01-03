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Bursa'da Araçta Silahla Yaralanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde araçta silahla vurulmuş olarak bulunan genç kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 03:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 03:24
Bursa'da Araçta Silahla Yaralanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Otomobilde Silahla Vurulan Genç Kadın Öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, park halindeki bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Olay, Şirinevler Mahallesi 2. Buluş Sokak'ta meydana geldi. Araçta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralı olarak bulunan genç kadının isminin Fatma Elif K. olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatma Elif K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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