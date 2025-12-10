DOLAR
Bursa'da BAM: Engellilere Yönelik Afet Tahliye Eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BAM ekibi, afet öncesi ve anında özel gereksinimli bireylerin güvenli tahliyesi için Afet İşleri ve Sosyal Hizmetler ile eğitim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:44
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, personelin gönüllü katılımıyla oluşturulan Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi; özel gereksinimli bireylerin afet öncesi alınabilecek önlemler ile afet anında güvenli, hızlı ve doğru tahliye edilmelerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın dirençli ve sürdürülebilir bir kent olması hedefiyle yürütülen çalışmalarda, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliği halinde eğitimler devam ediyor. Programlar, afet öncesi, afet anı ve sonrasında özel gereksinimli bireylere yönelik doğru yaklaşım ve uygulamaları kapsıyor.

Uygulamalar ve Öne Çıkan Konular

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'da "Kimseyi Geride Bırakmıyoruz" sloganıyla düzenlenen eğitimde, özel ihtiyaçların değerlendirilmesi ve bu hassasiyetlerin operasyonel süreçlere entegrasyonu öne çıktı. Eğitimde, özel gereksinimli bireylerin güvenli, hızlı ve doğru tahliyesi için izlenmesi gereken adımlar detaylı şekilde anlatıldı.

Program, aynı zamanda Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirildi; uygulamalı bölümde görme engelli bireylerin talepleri doğrultusunda telsiz kullanımına ilişkin uygulamalı bilgilendirme de yapıldı.

Yetkililerin Mesajı

Afet Koordinasyon Şube Müdürü Ceyhun Eskioğlu, BAM ekibine verilen eğitimle engelli bireylerin afet anında nasıl tahliye edileceği ve tahliyede hangi kuralların uygulanacağı konusunda kapsamlı bilgi sağlandığını belirtti. Eskioğlu, Başkan Mustafa Bozbey'in bu tür eğitimlere verdiği öneme dikkat çekerek, özel gereksinimli bireylerle birlikte "kimseyi geride bırakmayacaklarını" vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, afet yönetiminde kapsayıcılığı artırmaya yönelik eğitim ve hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

