Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Yaya kıl payı kurtuldu

Bursa Yıldırım'da devrilen çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtulan yaya MOBESE görüntülerine yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:31
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Yaya kıl payı kurtuldu

Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Yaya kıl payı kurtuldu

Yıldırım'da MOBESE'ye yansıyan korku dolu anlar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çöp kamyonu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrilerek ters döndü.

Olay, Mevlana Mahallesi Samanlı Caddesi'nde gerçekleşti. Trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen bir kişi, kamyonun devrilmesi sırasında kıl payı kurtuldu.

MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan kamyonun refüjü aşarak devrilmesi ve yayanın son anda tehlikeyi atlattığı anlar yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim
3
Kırgızistan'da Erken Genel Seçim 30 Kasım 2025'te
4
Harris: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı İki Devletli Çözüme Katkı Sağlar
5
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı
6
İsrail'in Gazze'ye 24 saatte 160'tan Fazla Hava Saldırısı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları