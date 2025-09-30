Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Yaya kıl payı kurtuldu
Yıldırım'da MOBESE'ye yansıyan korku dolu anlar
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çöp kamyonu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrilerek ters döndü.
Olay, Mevlana Mahallesi Samanlı Caddesi'nde gerçekleşti. Trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen bir kişi, kamyonun devrilmesi sırasında kıl payı kurtuldu.
MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan kamyonun refüjü aşarak devrilmesi ve yayanın son anda tehlikeyi atlattığı anlar yer alıyor.