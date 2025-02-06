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Bursa'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Bursa'da, 6 Şubat 2023 depreminde yaşamını yitirenler anıldı. Anma programı Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 05:10
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 05:10
Bursa'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucunda yaşamını yitirenlerin anısına özel bir anma programı gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi, Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) işbirliğiyle düzenlenen anma etkinliği, Osmangazi Meydanı'nda yapıldı.

Programa, depremin etkilediği 11 ilin dernek temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Etkinlik, depremin meydana geldiği saatte, yani 04.17'de saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, katılımcılar düşüncelerini paylaşarak programı sonlandırdı.

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