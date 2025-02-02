Bursa'da 'Dur' İhtarına Uymayan 2 Şüpheli Yakalandı, Polis Yaralandı

Bursa'da Polis Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, dur ihtarına uymayan 2 motosiklet sürücüsü polisin dikkatini çekti.

Dur İhtarına Uymayınca Yaralandı

İki motosiklet sürücüsü, dur ihtarına rağmen kaçmaya çalıştı. Bu sırada, kaçan motosikletlerin peşinden giden bir polis memuru düştü ve yaralandı. Yaralanma durumu ekipler tarafından anında değerlendirildi.

Şüpheliler Yakalandı

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, şüpheliler B.Ö. ve İ.Ü. yakalandı. Şüphelilere toplamda 57 bin 851 lira para cezası uygulandı.

Yasal Süreç Başladı

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.