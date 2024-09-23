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Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:39
Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'da Korkunç Kaza

Bursa'nın Yenişehir Havaalanı'nda, özel bir uçuş okuluna ait olan 2 kişilik eğitim uçağının apron bölümüne düşmesi sonucunda iki pilot trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Valilikten Açıklama

Bursa Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın detaylarına yer verdi. Uçağın düştüğü anda, eğitim uçuşu gerçekleştiren pilotların bulunduğu belirtildi.

Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında, kazadan dolayı adli ve idari soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Olayın nedenleri ve detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Son Rötuşlar

Yenişehir Havaalanı’nın apron kısmında meydana gelen bu kazanın, havacılık camiasında derin üzüntüye yol açtığı ifade ediliyor.

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını...

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını...

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

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