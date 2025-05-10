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Bursa'da Giyim Mağazasında Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:08
Bursa'da Giyim Mağazasında Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bursa'da Giyim Mağazasında Yangın Olayı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Tuzpazarı'ndaki 4 katlı giyim mağazasının teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, hemen Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangının Kontrol Altına Alınması

İtfaiye ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü; ancak mağazada önemli ölçüde hasar meydana geldi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili gelişmeler aktarılmaya devam edecek.

Bursa'da 4 katlı giyim mağazasının teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Bursa'da 4 katlı giyim mağazasının teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da 4 katlı giyim mağazasının teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Bursa'da 4 katlı giyim mağazasının teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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