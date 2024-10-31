Bursa'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında

Karacabey'de Hırsızlık Olayı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, eski çalışan bir şahıs, çalıştığı lastik tamiri dükkanına girerek hırsızlık yaptı. Olay, Canbalı Mahallesi Sağlık Sokak'taki dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Lastik tamiri dükkanına gece saatlerinde motosiklet kaskıyla giren şüpheli, çelik kasadan para çalmaya çalıştı. Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi Sadettin T., hırsızlık girişimini fark etti ve derhal durumu polis ekiplerine bildirdi.

Emniyet Çalışmalarının Başlaması

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar sonrası hemen harekete geçerek iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde, eski çalışan olan Fatih A'nın, iş yerine kopyasını aldığı anahtarlarla girdiği ve çelik kasayı açarak 30 bin lira çaldığı belirlendi.

Yasal Sürecin Başlaması

Polis tarafından yakalanan Fatih A., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.